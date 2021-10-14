Пожарные Латвии вышли к Сейму

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14 октября 2021, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сегодня, 14 октября, латвийские пожарные вышли к Сейму, чтобы поддержать своих непривитых коллег.

Еще одна акция протеста: десятки сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы протестовали сегодня у здания парламента против требования о вакцинации государственного сектора.

К ним присоединились еще около 100 человек. У людей в руках были плакаты – «Прекратите вакцинацию!», «Нет!»

Нет – лозунг против сортировки людей на вакцинированных и невакцинированных.

За происходящим наблюдают около 20 полицейских.

А как отнеслось к данной акции правительство Латвии?

Комментарии экс-министра, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Это, конечно, все ужасно. Страшно смотреть на то, как молодые мужчины приходят к зданию Сейма, чтобы не потерять работу. Все происходило спокойно, серьезно. Меня удивило то, что никого не было из правящей коалиции. Никого! Было пару депутатов от оппозиции. Да, я тоже была. Меня возмущает такое отношение правящих к людям. Полное безразличие! Полное! Сейчас Сейм работает «на удаленке»… Но это совсем не значит, что нельзя поговорить со своим народом! Правящие только улыбаются с сарказмом и диалога с ними не может быть! Им удобно лежать на своем диване и попивать кофе. Страшно и просто невыносимо смотреть на тех, от которых зависит наша жизнь в случае опасности, как они просят у тех, кто близки не знает, что такое спасать людей. Правительство правящих разделило людей. Так может и пожарным следует «разделять» свои обязанности: если, например, сильный пожар, то его гасить, а если нет – подождать… Да, такое мнение высказывали сегодня люди. Ситуация печальна и становится опасной. Ко мне подошел человек и спросил: «Вот вы депутат. Скажите, а армия, полиция будет стрелять в свой народ, когда люди выйдут к Сейму, чтобы сказать – мы есть!?» Это страшно, когда появляются мысли подобного рода! Но я буду на стороне моего народа! Если правящие, премьер Кариньш не начнет говорить с людьми, то ситуация зайдет в тупик! Не следует забывать, что униженный и обездоленный народ теряет терпение!»

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