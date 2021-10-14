Песков опроверг сообщение Журовой о возможных изменениях пенсионной реформы
14 октября 2021, 15:05
В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, последовавший после слов депутата Государственной думы от "Единой России" Светланы Журовой о том, что пенсионная реформа может быть скорректирована.
Пресс-секретарь президента РФ в четверг заявил, что подобных обсуждений в Кремле не ведется.
В России закон об изменении пенсионной системы был принят в 2018 году. С его принятием пенсионный возраст россиян, как женщина, так и мужчин. Повышение пенсионного возраста идет постепенно. Началось в 2019 году. В 2028 году женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины в 65.
В КПРФ предлагали вернуть пенсионный возраст. Но большинство депутатов из других партий не поддержали идею.
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