Песков опроверг сообщение Журовой о возможных изменениях пенсионной реформы

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14 октября 2021, 15:05

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, последовавший после слов депутата Государственной думы от "Единой России" Светланы Журовой о том, что пенсионная реформа может быть скорректирована.

Пресс-секретарь президента РФ в четверг заявил, что подобных обсуждений в Кремле не ведется.

В России закон об изменении пенсионной системы был принят в 2018 году. С его принятием пенсионный возраст россиян, как женщина, так и мужчин. Повышение пенсионного возраста идет постепенно. Началось в 2019 году. В 2028 году женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины в 65.

В КПРФ предлагали вернуть пенсионный возраст. Но большинство депутатов из других партий не поддержали идею.

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