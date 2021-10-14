В Ростовской области женщина не справилась с управлением автомобиля, в результате ДТП погибли три её сына

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14 октября 2021, 14:46

фото с места происшествия, vk.com/dtprostovdon

В Ростовской области в четверг 39-летняя женщина не справилась с управлением легкового автомобиля на пятом километре автодороги "Белая Калитва - Апанасовка", и в результате ДТП погибли три её сына.

Об этой страшной аварии, случившейся в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил сегодня представитель управления ГИБДД России по региону.

По информации ГИБДД, женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21099", около 11 часов женщина за рулем ВАЗ-2109 ехала в направлении города Белой Калитвы со стороны хутора Апанасовка.

Водитель, по предварительным данным, не справилась с управлением транспортного средства, машину занесло на полосу встречного движения. На встречке "ВАЗ 21099" врезался в "Камаз".

Погибли 20-летний юноша, 13-летний и 8-летний мальчики. Женщина пострадала, ее госпитализировали. Врачи борются за ее жизнь.

Региональная прокуратура организовала "проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".

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