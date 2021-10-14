Оперштаб сообщил об увеличении в ноябре авиарейсов из России в 12 стран

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14 октября 2021, 14:25

фото: pixabay.com

В России оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об увеличении регулярных авиарейсов в 12 стран. С 9 ноября увеличится число авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.

РИА Новости отмечает, что число регулярных авиаперевозок возрастет на взаимной основе. Рейсы по маршруту Москва — Тирана (Албания) будут выполняться три раза в неделю, Жуковский — Тирана — два рейса в неделю.

Возобновятся рейсы в Албанию из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары. Они будут выполняться один раз в неделю.

Увеличится число рейсов в Болгарию в Бургас и Софию.

Авиасообщение с Венгрией увеличится по маршрутам Москва — Дебрецен и Жуковский — Будапешт, Екатеринбург — Будапешт и Казань — Будапешт.

Москва - Порламар (Венесуэла) будет пять рейсов в неделю, из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — один раз.

Возрастет число рейсов между Россий и Греций. Авиасообщение с Италий увеличится за счет рейсов из Санкт-Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини.

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