Андрей Бочкарев: Стройкомплекс Москвы уже более 5 лет успешно внедряет цифровые технологии

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14 октября 2021, 13:57

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ближайшие годы столице потребуется подготовить не менее 5000 специалистов, работающих в сфере технологий информационного моделирования.



«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, Стройкомплекс Москвы уже более 5 лет успешно внедряет цифровые технологии. Сегодня в органах власти Москвы работает более полутора тысяч специалистов, имеющих подтвержденную квалификацию по BIM», - отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, с 2022 года BIM-технологии должны применяться при проектировании всех объектов, финансируемых за счет городского бюджета.



«В ближайшие годы нам необходимо подготовить еще пять тысяч сотрудников с такой компетенцией. Это позволит полноценно использовать новейшую технологию при возведении объектов городского заказа», - заявил Андрей Бочкарев.



Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что столичный Стройкомплекс выделяет два подхода к цифровым компетенциям.



«Мы определили два подхода к подготовке специалистов с компетенциями по BIM. По программам подготовки специалистов проектных организаций мы сотрудничаем с ведущими строительными вузами и образовательными центрами отечественных и зарубежных разработчиков ПО. Серьезная работа ведется Мосгосэкспертизой и Университетом Правительства Москвы. Для подготовки заказчиков организованы программы дополнительного профессионального образования в МГСУ и Университете Минстроя, а также краткосрочным курсы повышения квалификации в различных образовательных учреждениях», - рассказал Сергей Лёвкин.



BIM-технологии также используют в рамках инвестиционных проектов крупнейшие застройщики столицы. Как отметили в концерне «КРОСТ», BIM позволяет ускорить строительство и улучшить контроль за качеством работ.



«Проектное бюро концерна уже несколько лет активно работает по BIM-технологиям. На сегодняшний день стройка включает в себя более 2000 процессов, происходящих независимо друг от друга. И в этом участвует более 200 специальностей. Технологии информационного моделирования позволяют команде специалистов одновременно работать над проектированием объекта, что позволяет сократить сроки работ. Также BIM улучшает качество проектных решений и строительства», - отметил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.





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