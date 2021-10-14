В Нижегородской области 19-летний контрактник сбежал из воинской части, дислоцированной в Мулино

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14 октября 2021, 14:05

Дм. Гудков, фото Мой Нижний Новгород. Вконтакте

В Нижегородской области объявлен поиск 19-летнего военнослужащего, сбежавшего 4 октября из воинской части, дислоцированной в Мулино. По данным Telegram-канала Mash, ефрейтор Дмитрий Гудков, проходящий службу по контракту, 10 дней назад покинул полигон.

Контрактник остановил попутный автомобиль и попросил его водителя подвести до Гороховца.

Молодой человек прикинулся вахтовиком, сочинил легенду и рассказав водителю, что он якобы рабочий, ему не заплатили денег за работу. Сбежавший из части в Мулино попросил остановить машину в Гороховце, вышел и с тех пор больше его никто не видел.

Ефрейтор служил по контракту с лета 2020 года.

В соцсети Вконтакте опубликовано фото Дмитрия Гудкова.

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