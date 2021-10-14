Жители Татарстана без QR-кодов не могут сходить за продуктами в торговые центры

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14 октября 2021, 13:48 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Жители Татарстана без QR-кодов о вакцинации против COVID-19 не могут сходить за продуктами в торговые центры. Но им помогают. За плату в несколько сотен рублей те люди, кто привился от коронавирусной инфекции и получил QR-код.

В Татарстане с введением пропусков по QR-кодам о вакцинации появился спрос на контролеров QR-кодов в торговых и бизнес-центрах республики. Платят за эту работу от 500 рублей до 1,6 тысячи рублей при оплате посуточно, от 16,5 тысяч рублей до 23 тысячи рублей при ежемесячной оплате.

Захотели подработать и жители городов Татарстана, студенты. В соцсетях появились предложения за несколько сотен рублей помочь зарегистрироваться на "Госуслугах". Но больше предложений "Схожу за вас в ТЦ".

За эту услугу татарстанцы хотят получить 300-500 рублей и предлагают непривитым гражданам помочь с приобретением разных товаров. По видеосвязи они могут консультироваться с заказчиками при выборе товара.

Один из собеседников "Интерфакса", студент, привившийся в августе, рассказал, что за 4 дня выполнил 10 мелких заказов. Его услугами пользуются в основном молодые люди до 35 лет, которые не хотят прививаться. Его заказы были такими: курку забрал из магазина, доставил из ТЦ технику и электронику, продукты из магазина привез. Свои услуги студент оценил в 500-700 рублей. Стоимость работы зависит, насколько далеко приходится ехать в торговые центры.

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