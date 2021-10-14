Бастрыкин: Следственный комитет никогда не предлагал запретить интернет

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14 октября 2021, 13:40 Источник: РИА Новости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee / globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости высказался относительно запретов в сети. Он заявил, что СК никогда не предлагал полностью запретить интернет. Речь велась об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них.

«Как известно, одно из поручений президента России касается рассмотрения вопроса регулирования оборота информационной продукции для детей в интернете. Я сторонник адекватных мер, направленных на безопасность детей. К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещенные материалы, безусловно необходимо принимать меры», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что говорить о запретах в сети можно и нужно на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики. И выразил уверенность, что государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними.

Ранее президент Владимир Путин заявлял об отсутствии в планах руководства страны блокировки зарубежных соцсетей.

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