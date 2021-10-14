В Росавтодоре сообщили о состоянии трассы Адлер — Красная Поляна, где в ДТП попала машина с Ксенией Собчак

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14 октября 2021, 10:32

фото: pixabay.com

В Росавтодоре сообщили, что на участке трассы Адлер - Красная поляна, где в ДТП попала автомобиль Mercedes с Ксенией Собчак, обгон запрещен. Авария, в результате которой погибла 35-летняя женщина, произошла 9 октября вечером.

По данным Росавтодора, на трассе Адлер — Красная Поляна было освещение, на участке, где столкнулись автомобили, установлены знаки с ограничением скорости. Разметка на дороге была обновлена в мае — полосы встречного движения разделяла сплошная линия, - передает RT.

Момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак, попал на камеры видеонаблюдения.

По предварительной версии, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и там врезался в автомобиль Volkswagen. От удара Volkswagen столкнулся с микроавтобусом.

От полученных травм скончалась пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова. Водитель и вторая женщина из этой машины пострадали.

Ксения Собчак с места ДТП уехала и вскоре улетела в Москву. Проводится расследование.

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