Федеральную трассу Екатеринбург — Курган перекрыли из-за смога

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14 октября 2021, 10:50

Автотрасса, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Два участка федеральной трассы Екатеринбург — Курган полностью перекрыты из-за тлеющего торфяника. Объездных путей этих участков нет.

Из-за сильного смога, вызванного тлением торфяников, и нулевой видимости сегодня было перекрыто движение и на части Екатеринбургской кольцевой дороги.

В микрорайоне Солнечный Екатеринбурга из-за сложной экологической ситуации перевели школу №215 на дистанционное обучение, а в детских садах просят родителей по возможности оставить детей дома. Видимость в районе некоторых улиц города не превышала утром пяти метров.

Как заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обстановка с дымом от тлеющих торфяников должна улучшиться к концу недели.

Напомним, летом из-за жары и массовых пожаров в Свердловской области не раз вводился режим ЧС.

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