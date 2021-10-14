Учёные установили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 09:55 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, и далее показатель держится примерно на одно уровне до 15 месяца.

Исследование по сохранению количества антител провела группа ученых из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая.

Результаты исследования опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования изучались 188 образцов крови 136 пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой и легкой форме. Результаты работу ученых показали, что после достижения самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения COVID-19, иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался и выровнялся после шестого месяца.

Исследователи определили, что нейтрализующая способность плазмы сохраняется до года и трех месяцев после появления первых симптомов заражения ковидом.

Ученые также выяснили, что титры антител против штаммов "бета", "гамма" и "дельта" в определенные периоды изучения были в 8-16 раз слабее, чем титры против штамма "альфа". Действие плазмы с антителами против штамма "альфа" было зафиксировано у 87% пациентов с 6 по 15 месяц после заражения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости