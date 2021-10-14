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Эксперты рассказали о новых привычках туристов при планировании путешествий

, 09:31

Эксперты рассказали о новых привычках туристов при планировании путешествий

Эксперты сервиса для путешествий раскрыли новые привычки туристов, которые появились при планировании поездок по мере снятия ограничений, которые раньше были введены из-за пандемии.

Всего в исследовании приняли участие более 24 тысяч человек из восьми стран. Кроме того, аналитики оценили обширные данные поисковых запросов. В результате выяснилось, что для большинства респондентов низкие цены на авиабилеты — это главный приоритет для путешествия. При этом 58% хотят более гибкие условия при покупке билетов.

Помимо прочего, специалисты отметили, что наибольшей популярностью у пассажиров пользуются полеты на дальние расстояния — большинство опрошенных стремятся восстановить связь с семьей после долгой разлуки, вызванной пандемией.

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