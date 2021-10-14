В чем причина: Федор Конюхов рассказал о своей мотивации путешествовать

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14 октября 2021, 09:21 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Российский путешественник Федор Конюхов назвал любознательность одной из главных мотиваций к путешествиям и установлению новых рекордов.



По словам Федора, им еще движет и любопытство, амбиции — «свои и за нашу страну». При этом настоящими путешественниками Конюхов считает тех, кто проводит исследования, открывает мир и «преодолевает планку человеческих возможностей».



«Как я могу спокойно жить, если мы великая страна, а Марианскую впадину проиграли?! У нас амбиций нет. Китайцы все у нас заказали, все технологии для батискафа на Марианской впадине, все наши детали. И достигли цели! А мы все спрашиваем, зачем это надо, кому это надо, сколько заплатят…» — заявил Конюхов.



Он также объяснил, почему любит одиночные экспедиции — причина заключается в исследовательском интересе и потребности постоянно учиться чему-то новому: «Предположим, ты хочешь стать путешественником, вот сейчас, взять и пойти! А с какого ты вдруг путешественник? Если ты зоолог — изучай зоологию, ботаник — изучай ботанику, эколог — экологию. Путешественнику надо знать все, поэтому ему надо много учиться, очень много учиться».

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