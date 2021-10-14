Правительство запустит три новых суперсервиса на Госуслугах

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 10:02 Источник: ТАСС

Мужчина за компьютером, pixabay.com

В следующем году на портале Госуслуг появится три новых суперсервиса. Их запуск проанонсировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они коснутся трудоустройства мигрантов, грузовых перевозок и капитального строительства.

С помощью сервиса «Трудовая миграция онлайн» желающие трудоустроиться смогут искать вакансии, проходить онлайн-интервью и заключать трудовые договоры.

Сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» облегчит жизнь перевозчикам. Всю документацию — транспортные накладные, путевые листы, спецразрешения на грузы — можно будет оформить онлайн.

Сервис «Цифровое строительство» позволит получить в электронном виде весь комплекс услуг от подготовки до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Вице-премьер пообещал, что в будущем году серьезно расширится функционал уже действующих сервисов Госуслуг. Кстати, на портале реализована возможность поучаствовать онлайн во Всероссийской переписи населения, которая стартует завтра, 15 октября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости