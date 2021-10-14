Названы сроки запуска летающего такси

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14 октября 2021, 09:17 Анастасия Иванова

Основатель и генеральный директор британской компании Vertical Aerospace Стивен Фицпатрик назвал середину 2020-х датой запуска летающего такси.



Компания Vertical разрабатывает мини-самолеты VA-X4 с нулевым уровнем выбросов, которые почти бесшумно смогут перевозить четырех пассажиров на расстояние до 193 километров. Стивен заявил, что полеты между аэропортом Хитроу и деловым кварталом в восточной части Лондона Кэнэри-Уорф займут 15 минут и будут стоить почти 5 тысяч рублей за пассажира. Испытательные полеты начнутся в 2022 году.



За счет денег, полученных от слияния компаний, которые также заинтересовались данным изобретением, Vertical сертифицирует самолеты к концу 2024 года. «Процесс сертификации самолета известен. Технологии новые, но шаги, которые нам необходимо пройти, аналогичны другим самолетам», - добавил генеральный директор британской компании, отметив, что процесс является самой большой проблемой для Vertical.



В России компания «Ховер» также планирует к 2025 году запустить летающее такси - в проект вложили 1,5 миллиона долларов. Планируется, что это будет пассажирский дрон, способный поднять в воздух двух человек. Они будут находиться в защитной капсуле, которая примет на себя удар в случае аварии. Управлять такси будет цифровая система.

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