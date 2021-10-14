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Скоро в WhatsApp появится новая функция

, 09:03

Скоро в WhatsApp появится новая функция

В популярном у россиян мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие типы файлов будут храниться в резервной копии. Благодаря нововведению в мессенджере также можно будет узнать, сколько места на устройстве занимает каждый из разделов. Как сообщает ресурс WABetaInfo, нововведение коснется пользователей устройств на Android и позволит им управлять резервной копией приложения.

Авторы материала предполагают, что идея разработчиков связана с возможным лимитом от Google, с которым пользователи WhatsApp могут столкнуться в будущем. По некоторой информации, компания может ограничить объем резервной копии мессенджера двумя гигабайтами. Однако пока информация не была официально подтверждена.

Функцию запустят уже в ближайшем обновлении. На данный момент она находится в стадии разработки. Точная дата глобального релиза пока неизвестна.

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