Хабаровские фермеры предрекли подорожание картофеля до 90 рублей за кг

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14 октября 2021, 08:43

Картофель по цене 90 рублей за килограмм к концу года – такой прогноз дали фермеры Комсомольского района Хабаровского края, которые сами занимаются выращиванием овощей. При этом заверения краевого минсельхоза о том, что цена скоро упадет, они называют «заблуждением».



- Лично у нас, в принципе, получился неплохой урожай. Но тот же картофель нам попросту негде хранить, поэтому мы распродаем его, как говорится, «с поля». Логично, что не имея запасов на зиму, придется покупать привозную картошку по соответствующей цене, - рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Молодежный» Владислав Кузьминов.



В поселке Молодежный (Комсомольский район) есть три картофелехранилища, но не все фермеры могут воспользоваться ими. Недоступны и площади АО «Плодоовощи» в Комсомольске-на-Амуре – предприятие проходит процедуру банкротства. Краевые власти уверяют, что занимаются вопросом.



- В целях привлечения внебюджетных средств для проведения капитального ремонта объектов и их эффективного использования по назначению, объекты в поселке Молодежный включены в прогнозный план приватизации краевого государственного имущества на 2021 год. Ввод в эксплуатацию объектов позволит хранить до 1000 тонн картофеля и овощей, выращенных фермерскими, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Комсомольского муниципального района края, а также создать новые рабочие места, - заявили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.



Пока чиновники строят прогнозные планы, цены на картофель и другие овощи будут расти, уверены фермеры. Сегодня картофель в магазинах Комсомольска-на-Амуре продается по 55 рублей – привозной, не самого лучшего качества, на рынке цена за кило картошки уже доходит до 70. В прошлом году в это же время картофель можно было купить за 30-40 рублей.



- Мы встречались с коллегами, обсуждали проблемы сельского хозяйства. Дело не только в отсутствии мест для хранения. Есть проблема «обнуления» железнодорожного тарифа на поставку овощей из западных регионов России. В прошлом году очень помогло: закупали по 9 рублей, не тратились на перевозку, и это позволяло продавать на месте по 25-30 рублей. Но эта льгота не применяется, когда ты везешь семенной картофель. Его раз в шесть лет надо завозить. Тем самым отбивают охоту развивать сельхозпроизводство на Дальнем Востоке. Получается, проще быть спекулянтом, чем фермером, - рассказал председатель сельхозкооператива «Кооператор Комсомольска» Максим Аликин.



Вызывает вопрос и унифицированный подход по оказанию мер поддержки: к примеру, для фермеров Хабаровского и Комсомольского районов они одинаковые, но на севере даже картофель садят по-другому – в один ряд. Вблизи Комсомольска-на-Амуре другая глубина промерзания почвы, другие сроки посадки и сбора урожая, даже цена на топливо иная.



- Несмотря на все сложности, у нас в планах увеличить посевные площади. В принципе, если будет решен вопрос с хранением, то мы готовы закрывать все потребности Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района по картофелю, - подчеркнул Владислав Кузьминов.



В ближайшее время проблемы сельхозтоваропроизводителей Комсомольского района будут обсуждаться на заседании общественного совета при главе Комсомольска-на-Амуре.

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