Православные верующие отмечают сегодня один из главных церковных праздников Покров Пресвятой Богородицы

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14 октября 2021, 08:47

фото: Aleksander Grishin, globallookpress.com

Православные верующие отмечают сегодня, 14 октября, один из пяти великих церковных праздников Покров Пресвятой Богородицы. Покров Пресвятой Богородицы стал одним из самых важных и почитаемых на Руси, несмотря на то, что в число двунадесятых праздников не входит.

Накануне праздника в храмах вечером проходят всенощные бдения. 14 октября в церквях проходят праздничные службы. Верующие просят Богородицу о защите и помощи. По народным поверьям все молитвы в этот день будут услышаны.

Как приято считать, на Руси празднование Покрова Пресвятой Богородицы установил в XII веке князь Андрей Боголюбский.

По преданию, чудесное явление Пресвятой Богородицы случилось в начале Х века во Влахернской церкви Константинополя, когда Богоматерь накрыв молящихся людей своим широким белым покрывалом (покровом), защитила их от врагов.

Русская Церковь всегда находилась под особым покровом Божией Материю. В честь Покрова Пресвятой Богородицы было построено множество храмов. В Москве есть Покровский монастырь, всем известный храм Покрова на рву на Красной площади - "храм Василия Блаженного".

В Марфо-Мариинской обители тоже есть Покровский храм. В Покровском монастыре находятся мощи святой Матроны.

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