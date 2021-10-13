Пассажир тайно покурил в самолете и оказал сопротивление полиции при задержании

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13 октября 2021, 21:27 Анастасия Иванова

Пассажир самолета нарушил правила безопасности на борту и отказался покидать воздушное судно.



В минувшее воскресенье экипаж самолета, прибывшего из Дарвина в Аделаиду, Австралия, сообщил полиции аэропорта о нахождении на борту пассажира, который тайно покурил в туалете. Кроме того, сообщалось, что 54-летний мужчина вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам.



Поднявшийся на борт полицейский попытался задержать нарушителя, но тот сопротивлялся. Между мужчинами завязывалась драка. Сотруднику правоохранительных органов пришлось достать дубинку, позже ему на помощь подбежал попутчик — вместе им удалось обездвижить дебошира и надеть на него наручники.



Агрессивному пассажиру предъявили обвинения в курении на борту самолета, хулиганском поведении, неподчинении летному экипажу и нападении на полицию. Он был освобожден под залог до заседания суда.

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