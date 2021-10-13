Аргументы Недели Общество 13+

Пассажир тайно покурил в самолете и оказал сопротивление полиции при задержании

, 21:27

Пассажир тайно покурил в самолете и оказал сопротивление полиции при задержании

Пассажир самолета нарушил правила безопасности на борту и отказался покидать воздушное судно.

В минувшее воскресенье экипаж самолета, прибывшего из Дарвина в Аделаиду, Австралия, сообщил полиции аэропорта о нахождении на борту пассажира, который тайно покурил в туалете. Кроме того, сообщалось, что 54-летний мужчина вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам.

Поднявшийся на борт полицейский попытался задержать нарушителя, но тот сопротивлялся. Между мужчинами завязывалась драка. Сотруднику правоохранительных органов пришлось достать дубинку, позже ему на помощь подбежал попутчик — вместе им удалось обездвижить дебошира и надеть на него наручники.

Агрессивному пассажиру предъявили обвинения в курении на борту самолета, хулиганском поведении, неподчинении летному экипажу и нападении на полицию. Он  был освобожден под залог до заседания суда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью