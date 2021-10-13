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В московском метро произошёл новый конфликт

, 19:07

В московском метро произошёл новый конфликт
Фото: pixabay.com

В поезде на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро к москвичке стали приставать несколько молодых людей. За девушку вступились пассажиры.

Участникам конфликта удалось избежать драки благодаря сотрудникам службы безопасности метрополитена, прибывшим на ближайшую станцию.  

Ранее громкий конфликт произошел на Арбатско-Покровской линии метро, где трое дагестанцев избили пассажира, который сделал им замечание. Сейчас они задержаны и находятся в СИЗО.

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