В Челябинске увеличился спрос на рабочие профессии

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 18:15 Анна Семенова

Рабочие сегодня в большой цене. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Сварщики, наладчики и мастера получают не менее 40 тысяч в месяц.

Аналитики сервиса «Авито Работа» решили выяснить, как обстоят дела с кадрами в промышленности. Оказалось, что вакансий в сфере производства, переработки сырья и сельского хозяйства за последний год в Челябинске стало больше на 59%.

Так как кадров не хватает, зарплата у рабочих растет чуть быстрее, чем у остальных специалистов. Например, среднее жалование слесаря за год увеличилось на 14% и сейчас составляет в среднем 40 тысяч в месяц, такой же рост заработка у швей, сейчас мастерицы могут получать до 35 тысяч в месяц.



Самая большая зарплата традиционно у сварщиков. Хороший специалист может получать не менее 50 тысяч в месяц. Спрос на них вырос за год на 35%.

Производственники испытывают дефицит мастеров участка и наладчиков. Им предлагают в среднем 40 тысяч в месяц.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости