Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова: Доступная психологическая помощь должна быть частью мер соцподдержки

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13 октября 2021, 15:57

Фото: соцсети

Депутат столичного парламента Ольга Мельникова заявила, что доступная психологическая помощь москвичам должна быть частью мер социальной поддержки.



«Внимание к психологическим проблемам, вопросам выгорания на работе, стрессов, депрессий, тревожных состояний в обществе растет и это правильно. Это здоровая настороженность к вопросам собственного самочувствия, и у человека должна быть возможность обратиться за помощью, если он видит у себя симптомы этих состояний. В Москве открылся уже второй по счету центр психического здоровья, где такую помощь оказывают квалифицированные специалисты», - сказала депутат Мосгордумы.



Мельникова пояснила, что центр открылся на базе городской поликлиники №220 в Пресненском районе столицы. Консультации в центре ведут психотерапевты и медицинские психологи.



«Психическое здоровье - неотъемлемая часть здоровья человека, и в течение жизни мы переживаем множество кризисов, которые могут нанести вред как нашему организму, так и нашим отношениям в семье или коллективе. Помощь психолога в этой ситуации - не что-то зазорное, мы должны уходить от стигматизации этого вопроса», - отметила Ольга Мельникова.



По мнению депутата, психологическая помощь является одной из необходимых мер социальной поддержки. «Потеря близких, тревога за детей, трудности на работе, возрастные кризисы - это лишь неполный список проблем, с которыми сталкивается человек. Без этого невозможно прожить жизнь. А в большом городе эти проблемы умножаются многократно. Но нельзя переживать свои беды в одиночестве, нужно уметь обращаться за помощью вовремя, пока не слишком поздно. Бесплатная помощь психолога должна быть одной из составляющих «соцпакета москвича» наряду с доступом к качественной медицинской помощи, мерами соцподдержки, пособиями», - подчеркнула Ольга Мельникова.



Депутат отметила, что открытие уже второго центра психического здоровья является частью большого процесса формирования в Москве сети амбулаторной помощи для людей с жалобами на психологическое состояние.



«Такой формат поможет тем, кому не требуются медикаментозное лечение или госпитализация. Специалисты центра будут вести консультации и лекции, практические занятия, где обратившемуся за помощью человеку помогут выработать новые навыки: как справляться с тревогой или нарушениями сна, адаптироваться к новым условиям в жизни. Это поможет множеству москвичей справиться с трудностями в жизни, и поэтому такой формат должен развиваться и дальше», - заключила депутат Мосгордумы.





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