Врач Мясников прогнозирует 40 тысяч случаев заболеваний COVID-19 ежедневно

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13 октября 2021, 15:43

Фото: pixabay.com

Сообщения о заболевших коронавирусом чаще всего не совпадают с реальностью. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

«Математики любят извращаться подобным образом. Математические модели с самого начала пандемии употреблялись и употребляются и в научных работах», — рассказал Мясников, комментируя недавние расчеты математиков СПбГУ.

Мясников сделал прогноз на ближайшее будущее и сказал, что количество регистрируемых в России случаев может превысить 40 тысяч ежедневно, что не совпадает с недавним прогнозом.

«Я еще пару месяцев назад говорил, что цифру в 40 тысяч (случаев заражения в день) мы, скорее всего, достигнем безо всякой математики», — заключил собеседник «ВМ».

Математики из СПбГУ рассчитали, что в середине ноября ежедневно будут выявлять около 26,5 тысячи заболевших в лучшем случае. В худшем - это будет около 35 тысяч заразившихся коронавирусом.

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