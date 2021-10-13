В Алтайском крае опекунов подозревают в издевательствах над четырьмя детьми

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13 октября 2021, 14:56 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На Алтае возбуждено дело об истязании четырех детей в приемной семье. Подростки сбежали из дома и спрятались у пастуха. Мальчики утверждают, что опекуны издевались над ними и их избивали.



В управлении СКР по Алтайскому краю отметили, что издевательства над детьми продолжались два года. Опекуны причиняли им «физические и психические страдания».



По утверждению одной из местных жительниц, мальчики жили в семье «как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались издевательствам».



«С 6 утра и до поздней ночи один из них все лето пас овец, остальные дети весь день трудились в огороде, управлялись с домашним хозяйством и выполняли другую работу. Детей кормили пайками. Например, после работы пастухом мальчику выдавали кусочек хлеба, один огурец, один помидор и всё», - сообщила она, добавив, что подростков «били за любую провинность».



Второго октября мальчики были вынуждены бежать из дома. В ту же ночь их увезли в больницу, откуда отправили в детский дом.



По словам же директора школы, в которой учились мальчики, они не выглядели забитыми или замкнутыми и хорошо учились.



«Они ни разу не говорили, что их избивают, истязают или плохо кормят. Иногда просили дополнительную порцию в столовой — но так делают и другие дети», - рассказала директор. По ее словам, следов побоев врачи у них не выявляли, а учителя тоже никогда не замечали у них синяков.



Директор школы сообщила, что в приемной семье мальчики прожили более семи лет. До этого они воспитывались в родных семьях, по два брата в каждой. У опекунов есть и свои дети — взрослый сын, дочь-одиннадцатиклассница и трехлетняя девочка.



Глава администрации местного сельсовета рассказала, что братья жили в «большом доме с несколькими спальнями», хорошо учились и участвовали в школьной самодеятельности.



«Нормальная семья — дети чистенькие, хорошо одеты. Когда были морозы, отец возил их в школу на машине. Мы в шоке от последних новостей и не знаем, кому верить», - сообщила она.



Подростки сейчас находятся в одном из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они помещены в одну группу и постепенно адаптируются к новым условиям.



«Они рассказали, что работали по дому, но при этом ходили в школу, делали уроки. Пока по делу об истязаниях никто не задержан. Вполне может быть такая ситуация, что подростки преувеличивают свои страдания. СК это понимает, но дело возбуждено, поскольку возник резонанс. Так или иначе, следователю предстоит разобраться в непростой ситуации», - рассказали в правоохранительных органах региона.



По информации источника, все мальчики истощены и страдают от недостатка веса.



«За систематическое насилие, как физическое, так и психологическое, предусмотрена уголовная ответственность по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»), а также п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями»). Если здоровью ребенка был причинен вред, ответственность наступает по специальной статье в зависимости от его тяжести», - отметил юрист Павел Кокорев.



Максимальное наказание по статье 156 УК РФ — лишение свободы на срок до 3 лет, а по статье 117 УК РФ — лишение свободы на срок 7 лет.





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