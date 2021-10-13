Депутат МГД Орлов: Поэтапная финансовая помощь бизнесу обеспечивает гибкость системы поддержки предпринимателей

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13 октября 2021, 14:22

Поэтапное финансирование мер поддержки бизнеса обеспечивает гибкость и адаптивность системы помощи предпринимателям. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.



«Московский бизнес - это сложная диверсифицированная многоотраслевая система, и универсальных мер поддержки ей недостаточно. Вместе с предпринимателями городские власти разрабатывают и внедряют все новые и новые форматы помощи, предлагают их бизнесу. Субсидии и гранты касаются самых разных направлений: это и проценты по кредитам, и компенсации на закупки СИЗ (перчатки, макси, дезинфицирующие средства), и помощь при оплате коммунальных услуг. Данные меры направлены на продолжение стабильной и безопасной деятельности компаний», - отметил парламентарий.



Он добавил, что при этом в пакете мер есть специальные субсидии и компенсации, которые дают бизнесу выйти на новые рынки, найти новые ниши и клиентуру. Степан Орлов привел в качестве примера такой помощи компенсацию расходов на онлайн-рекламу или продвижение продукции на маркетплейсах. По словам депутата, освоение новых каналов для выхода на клиента дает порой кратный прирост продаж, эта мера поддержки уже стала очень востребованной.



«Меры вводятся поэтапно, и соответственно поэтапно направляется финансирование для данных целей. На сегодняшний день выдано грантов и субсидий уже на 1,5 млрд руб., работа продолжается. В октябре на эти нужды было выделено дополнительно 500 млн руб. Таким образом, средства поступают именно для решения наиболее актуальных задач поддержки предпринимательства, что обеспечивает гибкость и адаптивность всей системы помощи московскому бизнесу», - заявил вице-спикер Мосгордумы.



Он напомнил, что получателями грантов и субсидий стали уже более 1,5 тыс. предприятий города.



«И мы не прекращаем рассматривать новые и новые заявки. Продолжается и взаимодействие с предпринимательским сообществом - в диалог между органами власти и бизнесом вовлекаются все больше деловых людей из самых разных сфер, внедрен принцип ротации экспертов, каждый из которых видит свои пути выхода из сложного положения, предлагает наиболее эффективные меры поддержки для своих отраслей. В конечном итоге это поможет городской экономике успешно выйти из такого испытания, как пандемия», - заключил Степан Орлов.





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