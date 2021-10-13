2100-летняя мумия с кровью в венах: тайна китайской матроны Леди Дай

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13 октября 2021, 12:55 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников; Леди Дай при жизни

Над загадкой мумии Синь Чжуй – супруги императорского наместника округа Чанша времен династии Хань, захороненной в 160 веке до нашей эры, ученые ломают голову уже многие десятилетия. Тело китаянки, прозванной Леди Дай, сохранилось через 2100 лет после ее смерти настолько, что кожа была эластичной, органы – целыми, конечности сгибались в суставах, а в венах осталась кровь.

Мумия Синь Чжуй, умершей в возрасте примерно 50 лет, была найдена Народно-освободительной армией Китая на военных учениях в 1971 году. Тогда на возвышенности Мавандуй в провинции Хунань саперы прорыли в одном их холмов тоннель и на глубине 12 метров обнаружили гробницу с четырьмя саркофагами, в которой находилась теперь уже одна из самых хорошо сохранившихся мумий в мире Леди Дай.

Несмотря на то, что ее лицо сильно отекло и деформировалось, кожа все еще была эластичной и мягкой на ощупь, руки и ноги сгибались, а органы сохранились так, будто со дня ее смерти прошло не 2100 лет, а не более месяца. Стоит заметить, что чаще всего найденные мумии рассыпаются при малейшем касании, но Синь Чжуй оказалась особенной.

Ученые даже смогли определить причину ее смерти и группу крови, а еще составили самый подробный медицинский профиль о древней мумии за всю историю. Кроме того, предметы, найденные в гробнице (там находилось более 1500 погребальных даров, включая посуду, статуэтки, рецепты традиционных блюд и лекарства, а также предметы туалета), помогли сделать множество открытий о том, как и чем жила знать в Китае в те времена. Например, исследование самой погибшей и предметов ее быта показали, что аристократия древнего Китая вела малоподвижный и праздный образ жизни, ела много жирной и вредной пищи, а также плохо соблюдала гигиену (в теле Леди Дай даже были обнаружены кишечные паразиты).

Но почему же она так хорошо сохранилась?

Ученые предполагают, что все дело в способе захоронения. Тело Леди Дай было завернуто в шелк, а четыре саркофага с плотной обшивкой затрудняли доступ к телу влаги, воздуха и бактерий, что существенно замедлило процесс разложения. Сверху могилы находилось пять тонн угля и метровый слой глины, над почвой засыпан пятнадцатиметровый курган.

Также тело было законсервировано, но желтоватая и слегка кислая жидкость оказалась… необычной и неизвестной ранее. Более того, она полностью испарилась из гроба через каких-то пять минут после того, как он был открыт. Некоторые ученые полагают, что это была вода из организма Синь Чжуй, но установить этого, увы, уже не удастся. Зато исследователи точно уверены, что в ее гробу была еще и ртуть, которая служила противобактериальным средством.

Сегодня мумия Леди Дай хранится в Музее провинции Хунань, а сама находка стала одним из главных археологических открытий прошлого века. Вот только тайну ее захоронения и такого невероятного сохранения мумифицированного тела узнать не удается по сей день.



А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ФЕНОМЕН НЕТЛЕННОСТИ? В республике Бурятия существует феномен Даши-Доржо Итыгылова – буддийского практика, философа, выдающегося религиозного деятеля и 12-го Пандито-Хамбо-ламы (главы российских буддистов в 1911-1917 годах). «Согласно источникам, в 1927 году лама собрал своих учеников, сел в позу лотоса и велел навещать и осматривать его тело через каждые 25 лет, а через 75 лет и вовсе достать обратно, – говорит историк РАНХиГС Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – После этого он начал читать «hуга Намши» – специальную молитву-благопожелание для умершего и, находясь в состоянии медитации Тукдам (прим ред.: когда читают молитву в присутствии умирающего буддийского учителя), ушёл в нирвану. После этого его тело, находящееся в позе лотоса, ученики поместили в кедровый куб и тайно захоронили». В 1955 году, согласно его завещанию, группа лам тайно подняла саркофаг и… своими глазами увидела нетленное тело. Ему сменили одежду и провела религиозные обряды, затем поместив обратно. В 1973 году ситуация повторилась. В 2002-м году наши современники, по указанию участника тех событий, 80-ти летнего Амгалана Дабаева, подняли саркофаг с телом Итигелова, а в 2008 году торжественно препроводили его в храм на территории Иволгинского дацана в республике Бурятия. «Сейчас, тело находится там, а паломники посещают храм, – отмечает Бальдруев. – Согласно исследованиям, сохранность тела действительно поражает – никаких следов тления, полная подвижность суставов, цвет кожи естественный, а наощупь она мягкая, будто «живая».

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