Союз журналистов региона попросил СК разобраться в конфликте с экоактивистом

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13 октября 2021, 12:52 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Действия Василия Московца по отношению к главреду «Челябинск Сегодня» Александру Файрузову расценивают как препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, что 30 сентября журналист выполнял редакционное задание на встрече экоактивистов с депутатами города Челябинска. Во время мероприятия к главному редактору сетевого издания «Челябинск Сегодня» Александру Файрузову подошел лидер движения «СтопГОК» Василий Московец и в нецензурной форме потребовал удалить одну из публикаций о встрече в телеграм-канале СМИ, а когда получил отрицательный ответ и предложение обратиться в суд, заявил, что «набьет морду» Александру Файрузову.

Через 11 дней Василий Московец на свой странице в социальной сети принес публичные извинения, отметив, что считает свое поведение «недопустимым». Однако Александр Файрузов извинения не принял. «За эти дни я увидел злобу людей, которые не готовы принимать другое мнение. Узнал, что они мечтают о цензуре и готовы к дракам с журналистами. Мне не хочется, чтобы мои коллеги могли пострадать от таких активистов. Журналист должен всегда чувствовать себя в безопасности, какую бы точку зрения он не доносил до читателя или зрителя», — написал он в официальном ответе экоактивисту.

Александр Файрузов обратился в Союз журналистов Челябинской области с просьбой дать правовую оценку действиям Василия Московца. Председатель организации Светлана Зайцева считает, что имело место препятствование профессиональной деятельности работников СМИ. В связи с этим Союз журналистов направил обращения руководству региональных следственного управления Следственного комитета России, прокуратуры и главного управления МВД России.

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