Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет москвичам ответственно разделять отходы

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13 октября 2021, 12:44

Фото: соцсети

Запуск на официальном сайте мэра столицы сервиса «Вывоз ненужных вещей» дополнительно поможет формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов и вовлечет в этот процесс много москвичей. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.



«Выбросить крупногабаритные вещи, такие как старый холодильник или диван, - это большая проблема, особенно если человек в возрасте, живет один. Но даже если старую вещь удастся вытащить из квартиры, то оставлять ее у подъезда неприемлемо. Крупные старые вещи мешают соседям, портят вид, кроме того за это существует штраф. Поэтому сервис mos.ru будет пользоваться спросом», - считает Козлов.



Депутат подчеркнул, что заявку на вывоз мусора можно будет оставить на сайте, предварительно составив список вещей, которые нужно будет вывезти. В каждую заявку можно будет включить не более 20 предметов.



«В назначенный день к жильцу приедет машина с грузчиками, которые вынесут из квартиры ненужные крупногабаритные вещи: бытовую технику, мебель и так далее. Но там, где необходим демонтаж, грузчики помочь не смогут - это нужно сделать заранее. Что касается газового оборудования, то это могут делать только специализированные организации. Поэтому нужно также заранее пригласить их для демонтажа», - пояснил Козлов.



В список крупногабаритных вещей включены и автомобили.



«Поэтому сервис поможет решить проблему заставленных старыми машинами дворов. Так бывает, что люди просто не знают, как утилизировать старую машину, и она годами ржавеет у дома. С появлением городского сервиса эту проблему можно будет решить цивилизованным путем», - отметил депутат Мосгордумы.



По его словам, согласно социологическим исследованиям, значительная доля москвичей готовы разделять мусор максимально тщательно, если они знают, куда его выбросить и что он будет утилизирован должным образом.



«Создание сервиса по вывозу ненужных вещей - это еще один шаг к развитию городских сервисов, который работает на формирование ответственного, цивилизованного отношения к проблеме утилизации мусора, и это можно только приветствовать», - заключил парламентарий.





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