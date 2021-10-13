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Андрей Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируется построить в Москве в 2022-2024 годах

, 12:33

Андрей Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируется построить в Москве в 2022-2024 годах
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице за счет городского бюджета в 2022-2024 годах планируется построить более 200 новых объектов социальной инфраструктуры.

«На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что среди них - 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение.

«Также планируется построить 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки», - добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.

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НХ

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