Андрей Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируется построить в Москве в 2022-2024 годах
13 октября 2021, 12:33
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице за счет городского бюджета в 2022-2024 годах планируется построить более 200 новых объектов социальной инфраструктуры.
«На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», - сказал Бочкарев.
Он уточнил, что среди них - 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение.
«Также планируется построить 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки», - добавил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.
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