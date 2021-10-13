В поездах московского метро вместо обычных окон установили интерактивные дисплеи

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13 октября 2021, 12:21

Фото: телеграм-канал «Дептранс Москвы»

В окнах поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метро установили два интерактивных дисплея.



«Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют, помимо Москвы, только в метро Пекина и Шэньчжэня», – говорится в сообщении в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.



Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезд пока запущен в тестовом формате. Через некоторое время подведут результаты опроса пассажиров и на их основе примут решение о дальнейшей реализации данного проекта.



«Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта. Мэр города поставил задачу – все самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. В тестовом режиме на Таганско-Краснопресненской линии метро мы запустили поезд с интерактивными дисплеями, размещенными прямо в окнах вагонов. Наши партнеры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов», – пояснил Лискутов.



Ранее заместитель мэра столицы сообщал, что акция по предоставлению скидок на проезд в метро в час пик «Время ранних» разгрузила станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро до 16%.





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