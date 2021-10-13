Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

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13 октября 2021, 12:05

Фото: mos.ru

Более 750 тыс. самозанятых зарегистрировались в Москве, ежемесячный прирост составляет 30-35 тыс. человек.



«Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве, их количество в столице уже превышает 750 тыс. Доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения города. И она продолжает увеличиваться - ежемесячный прирост составляет 30-35 тыс. человек. Данный сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим. Основные виды деятельности среди самозанятых в Москве - репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама»,- говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.



Отмечается, что региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)» был утвержден в столице в 2020 году. Это одно из опорных направлений реализации в городе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, - 406 тыс. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей»,- приводятся в материале слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.



Уточняется, что самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн руб. в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% - при работе с ИП и компаниями.



«Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 млрд руб. налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн руб.»,- цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.



По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, которые также приводятся в материале, растет и суммарный доход самозанятых.



«С начала 2019 года до 1 сентября 2021 года он составил 232 млрд руб. - 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека к началу осени достиг 2 тыс. 332 руб., увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020 года»,- пояснил Пуртов.



Отмечается, что на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos представлена экосистема «Все о самозанятости от А до Я». Здесь можно узнать, кто может стать самозанятым, получить информацию о бесплатных образовательных мероприятиях, онлайн-курсах и комплексных программах обучения. В цифровую экосистему интегрированы популярные сервисы по поиску заказов и продвижению услуг самозанятых. Для пользователей каждой площадки подготовлен ознакомительный онлайн-курс.



«Экосистема «Все о самозанятости от А до Я» предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело при поддержке города. С момента запуска в мае этого года ее посетили более 44 тыс. раз»,- приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.



Кроме того, на портале mbm.mos собраны онлайн-продукты, упрощающие ведение своего дела. Один из сервисов - «Интерактивный помощник» - помогает подобрать подходящие городские меры поддержки, в том числе для самозанятых.





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