Сегодня отмечается Всемирный день тромбоза

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 11:24 Наталья Полянская

13 октября во всем мире отмечается День тромбоза. В этот день родился известный врач Рудольф Вирхов, который был одним из первых учёных, изучающих патологию тромбоза.

Тромбоз - это опасное состояние, угрожающее жизни, при котором кровяной сгусток перекрывает вену. При отрыве тромба возможно возникновение тромбоэмболии, когда сгусток попадает в лёгкое и вызывает угрожающие жизни последствия.

Также тромбоз бывает двух видов: венозный и артериальный. Название обосновываются локализацией образования тромбов. Венозный тромбоз случается в венах, артериальный в артериях.

Тромбоэмболия лёгочной артерии - это тяжёлое смертельно опасное заболевание, при котором происходит полное закрытие просвета лёгочной артерии тромбом.

Наиболее всего тромбоз глубоких вен опасен отсутствием видимых симптомов. Вены находится далеко от поверхности кожи, и пациенты не часто замечают у себя какие-либо особенные признаки страшного заболевания.

Склонность заболевания тромбозом у женщин значительно выше, чем у мужчин. Более миллиарда людей во всем мире имеют предрасположенность к развитию тромбозов.

Очень многие факторы способствуют возникновению сосудистой болезни. Серьезную проблему усугубляют курение, избыточный вес, инфекционные заболевания, длительные поездки и перелеты, длительная работа сидя или стоя.

Самая большая проблема лечения тромбоза - это недостаточная осведомленность общества о заболевании. Как раз по этой причине люди обращаются с такой проблемой уже после возникновения осложнений, а не на первоначальных этапах развития заболевания. Также очень важна и профилактика, в первую очередь - это отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Тромбоз очень опасен, как проявление последствий Covid-19. Многое зависит от состояния человека. У 16-30% госпитализированных врачи диагностируют тромбы в артериях или венах. Тромбоз как осложнение коронавируса встречается ещё чаще у людей с тяжёлой формой патологии.

Поэтому во время пандемии врачи рекомендуют не только следить за признаками коронавируса, но и отмечать любые симптомы тромбоза сосудов. Это поможет предотвратить опасные осложнения.

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