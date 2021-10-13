Челябинцы смогут прикоснуться к Поясу Пресвятой Богородицы

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13 октября 2021, 10:20 Анна Семенова

Святыня будет находиться в Челябинске неделю. Фото: Челябинская епархия

Часть святыни доставят в наш город на несколько дней.

Пояс Пресвятой Богородицы в 2011 году объехал 14 крупных городов России, включая Челябинск. Более трех миллионов человек смогли вознести свои молитвы перед ковчегом. В том же году Казанскому кафедральному собору в честь 200-летия члены Попечительского Совета по принесению Святыни подарили часть того самого Пояса, доставленную с Афона.

Теперь эта святыня в рамках программы «Вместе» прибудет из Санкт-Петербурга в Челябинск. Ковчег встретят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе 16 октября в 17 часов. Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, прикоснуться к Поясу южноуральцы смогут до 22 октября. Адрес храма: ул. Кыштымская, 32

Что попросить у Пресвятой Богородицы

Наиболее часто к святыне обращаются те, у кого не получается зачать ребенка. А также молятся об укреплении веры, исцелении от болезней, укреплении отношений.

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