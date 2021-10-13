Блогер Варламов: ДТП с Собчак вскрыло другие важные проблемы, которые реально угрожают нашей безопасности

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13 октября 2021, 09:57 Источник: Блог Ильи Варламова на "Эхе Москвы"

Фото: Global Look

Илья Варламов отметил, что вся общественная дискуссия сводится к выяснению, виновата ли в случившейся в Сочи аварии Ксения Собчак. Однако гораздо важнее сейчас решить другие проблемы, которые вскрыло это ДТП.

Почему эта авария в принципе стала возможной? Варламов напомнил, что дороги должны быть либо такими, чтобы на них нельзя было разогнаться, либо такими, чтобы нельзя было выехать на встречную полосу. «Если это загородное шоссе – на нём обязательно должен быть разделитель. Если это городская улица, то физически не должно быть возможности гнать так, чтобы были трупы при столкновении», - считает популярный блогер. Между тем в среднем каждый день в России на дорогах погибает 44 человека, только об этом не говорят. А всем известный Кутузовский проспект, по которому туда-сюда ездят наши чиновники, вообще называют дорогой смерти – автомобили часто вылетают на встречку.

Еще один вопрос, который необходимо поднять – слив информации. Как только произошло ДТП, в Сети моментально появились записи с камер наблюдения аэропорта, протоколы с места аварии и другие закрытые документы. Но вместо того чтобы задуматься об этих важных моментах, как написал Варламов, все интересуются, что там у Собчак.

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