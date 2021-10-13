«Ведомости»: «АвтоВАЗ» повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 1,8%

Предприятие «АвтоВАЗ» с 18 октября 2021 года повысит цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%. Цены вырастут на весь модельный ряд примерно на 6600- 17600 рублей.
Председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин рассказал газете «Ведомости», что рынок проглотит и большее подорожание, поскольку «дефицит машин – примерно 30%».
Новые автомобили Lada также будут укомплектованы обязательным дорожным набором, который прибавит к цене еще 2400 руб. Индексация цен на автомобили Lada станет шестой в этом году.
Автомобиль Lada Granta подорожает на 6600 рублей, «Нива» (Legend) в трехдверном варианте - на 7600 рублей, модели Vesta и Largus - на 9600 рублей, Lada Xray - на 10600. рублей. Больше всего подорожает обычная «Нива» в пятидверном варианте - на 17600 рублей.
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