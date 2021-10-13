Хабаровские общественники борются с опасной «заброшкой»

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13 октября 2021, 09:52

В июне этого года в шахте лифта хабаровского долгостроя «Рубин» на улице Рокоссовского погиб 16-летний мальчик. Он, гуляя с двумя своими друзьями, не заметил шахту лифта, упал с высоты 18 этажа и разбился насмерть. Ранее, в мае, в краевой столице 11-летний мальчик провалился в дыру в полу и упал с высоты второго этажа. К счастью, он выжил - был госпитализирован с переломом. Это только часть происшествий, связанных с недостроенными, брошенными объектами - как в Хабаровске, так и в крае. Общественники, взявшиеся за проблему «заброшек», намерены прекратить череду подобных ЧП.

- Мы выявили в Хабаровском крае порядка сотни заброшенных зданий, из которых только 63 находятся в Хабаровске. Эти руины опасны, их в поисках приключений с удовольствием исследуют несовершеннолетние. Как результат - травмы разной степени тяжести, вплоть до летального исхода. Мониторинг мы повели ещё в апреле, все материалы передали в мэрию, а затем и в городскую прокуратуру. В настоящее время, помимо тех руин, которые будут ликвидированы до конца этого года, к десяти недостроям ограничен подход, а на оставшихся площадках размещены предупредительные таблички, - рассказал руководитель исполкома Хабаровского РО ОНФ Юрий Рошка.

Сейчас активисты Народного фронта добились сноса семи недостроенных недостроенных зданий в черте краевой столицы. Ещё три заброшенные стройки будут ликвидированы до конца 2021 года. Отметим, что сносить опасные недострои и долгострои городская администрация начала только после вмешательства прокуратуры. Вместе с надзорным ведомством общественники намерены добиться полной ликвидации всех заброшенных строительных объектов на территории Хабаровского края. Больше всего заброшек в Чегдомыне - 31, во всем Верхнебуреинском районе их 46, в Хабаровском муниципальном районе - 19, в Комсомольске на Амуре и Аяне по три, в Ванино, Токи, Тумнин и Монгохто по одной.

- Как правило, эти проблемные объекты практически никак не охраняются. Поэтому несовершеннолетние имеют свободный доступ к опасным постройкам. Нам крайне важно выявить все заброшенные объекты, чтобы не допустить новых травм и жертв. Потому мы проводим мониторинг, собираем данные для последующей передачи их надзорным органам и местным властям. Важно установить собственников этих заброшенных зданий, чтобы они вместе с властями приняли меры по охране этих территорий. Мы обращаемся ко всем жителям региона с тем, чтобы они сообщали нам информацию о заброшенных строительных площадках и сооружениях, находящихся в разрушенном состоянии, - указал член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Андрей Белоглазов.

О выявленных «заброшках» можно сообщить на почту 27region@onf.ru или по телефонам: 8 (4212) 32-75-54, 8 (4212) 31-61-59.

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