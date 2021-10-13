Общественники предложили ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 08:48

фото: pixabay.com

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Общественники обратились к и. о. главы МЧС Александру Чуприяну.

Общественный деятель напомнил, что прошлой зимой несколько детей в разных регионах погибли и пострадали при катании на «ватрушках» со снежных горок.

Дмитрий Курдесов отметил, что трагедии зачастую происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы. По его словам, с малышами, которые не способны быстро осознать угрозу, среагировать, не имеют достаточной мышечной массы для манипуляций с тюбингом во время езды, - передаёт RT.

Общественный деятель призвал МЧС оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, предусмотреть штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости