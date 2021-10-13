Курьеру надоело ждать, когда повар приготовит заказ, поэтому сделал его сам

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13 октября 2021, 08:12 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

В Малайзии курьер, занимающийся доставкой еды, устал ждать, когда повар освободится, и приготовил еду для заказа сам.

Попавший на видео забавный инцидент разместил на своей странице в ТикТок пользователь под ником @broarifffff.

На видео пользователь показывает стоящие около уличной закусочной мотоциклы и мопеды, а после переводит камеру телефона на открытую кухню кафе, где мужчина месит тесто.

Оказалось, что повар слишком сильно был занят обслуживанием клиентов, курьер от этого устал и решил сделать самостоятельно еду, которую должен был доставить клиенту.

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