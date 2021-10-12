Жителей Челябинской области спросили, как они относятся к введению QR-кодов

Аргументы Недели → Общество

12 октября 2021, 17:42 Анна Семенова

QR-код по мнению многих, правильная мера. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Треть опрошенных введение данной меры поддержали.

Опрос провели специалисты службы hh.ru. Большинство жителей Челябинской области заявили, что они против введения QR-кодов, таких оказалось 62%. Еще 8% ответить затруднились. А вот 30% граждан инициативу поддерживают. Эти южноуральцы уверены: такая мера поможет изменить эпидемиологическую ситуацию в лучшую сторону.

3% респондентов считают, что введение сертификатов подтолкнет людей сделать прививку. 23% согласны, чтобы в регионе создавались COVID-free зоны.

Многие считают прививку немаловажным условием при устройстве на работу и указывают данный факт в своих резюме.

Напомним, что QR-коды на территории Челябинской области начнут действовать с 18 октября. Без них нельзя будет посещать массовые мероприятия, где присутствует более 100 человек.

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