В Польше разгорается скандал по поводу дискриминации украинцев - уже дошло до убийства

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12 октября 2021, 16:31

Польская прокуратура сообщила о предъявлении обвинения девяти гражданам страны за убийство гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Он скончался в прошлом году в вытрезвителе города Вроцлава.



Гибель Никифоренко в Польше не первый инцидент с украинцами в этой стране. Однако данное дело всколыхнуло украинское общество тем, что к преступлению причастны польские правоохранители. Украинцы предлагают применить опыт афроамериканцев, которые встали на защиту расследования дела об убийстве в США Джорджа Флойда.



Прокуратура предъявила сотрудникам вытрезвителя и полицейским обвинения в превышении служебных полномочий и нанесении побоев. Руководителя учреждения обвиняют в препятствовании уголовного делопроизводства и подделке медицинских документов.



Никифоренко был задержан при выходе из автобуса врачами, которых вызвал водитель. Он сообщил о неадекватном поведении пассажира. С его слов мужчина бился головой о стекло и разговаривал сам с собой. После передачи пьяного парня полицейским, он был доставлен в вытрезвитель. Его пристегнули к кушетке животом вниз, так как он вёл себя слишком активно, нападал на полицейских. Через несколько часов Никифоренко скончался. Польское оппозиционное издание Gazeta Wyborcza не исключает, что его просто задушили. Причина смерти украинца не озвучена до сих пор.





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