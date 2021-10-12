Медики Латвии считают, что решения правительства страны бесполезны

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12 октября 2021, 16:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

В Латвии уже второй день действует режим ЧП. То, что разрешено вакцинированным латвийцам, то запрещено невакцинированным. В стране, увы, неразбериха.

То, что в Латвии сейчас полный, простите, бардак – факт. Дошло дело до того, что некоторые латвийские районные поликлиники не принимают невакцинированных пациентов! Иными словами, на амбулаторный визит к врачу или обследование можно попасть только при наличии сертификата Covid-19 или отрицательного теста, сделанного максимум за 72 часа.



Получается, что если человек заболел или у него обострились хронические болячки, но нет положенного сертификата, то нет и лечения? Как такое может быть? А как же клятва Гиппократа?



Мне тут же на ум пришли примеры, когда врачи ставили эксперименты на себе во имя людей: российский ученый Григорий Минх, который исследовал тиф на себе, известный Роберт Кох, который научил мир бороться с холерой, американец Джессу Ласеару, который поплатился своей жизнью при изучении желтой лихорадки или наш современник Барри Маршал, который на собственном опыте доказал, что язва желудка и гастрит вызываются бактериями, а не стрессом и нездоровым образом жизни, за что и получил Нобелевскую премию.



А в Латвии, простите, нельзя даже в поликлинику попасть!



К счастью, Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей в совместном сообщении сегодня, 12 октября, призвали правительство страны не смотреть на кризис Covid-19, как на политический процесс, а прислушаться к мнению экспертов и профессионалов.



«К сожалению, последствиями принятых и непринятых правительством решений будут сотни и тысяч умерших. Действия правительства перестали быть просто нерешительными, их можно считать халатными и преступными по отношению к жителям страны. В нынешней ситуации единственный способ, как ограничить неконтролируемое распространение вируса – незамедлительно и максимально ограничить ненужные контакты жителей. Ограничения должны быть строгими и хорошо контролируемыми. Уже сейчас услуги здравоохранения значительно ограничены, что не позволяет многим получить необходимую помощь. Если решения правительства не будут изменены, система здравоохранения не сможет оказывать помощь сотням нековидных пациентов в неотложных, угрожающих жизни ситуациях».



Практикующие врачи Латвии высказали свое мнение:



Президент Латвийской ассоциации спасения жизни Роберт Фурманис: «Сейчас ситуация в системе здравоохранения остается катастрофической, и медики не видят пользы от принятых правительством ограничений. Правительство запоздало с принятием решения об ужесточении эпидемиологических мер».



Латвийский невролог больницы П. Страдыня Анита Райта:



«Пока в поликлинике нашей больницы принимают всех. То, что с самого начала было сделано много ошибок – факт. Следовало принимать во внимание мнение экспертов, медиков, но, увы, этого не произошло. Сегодня мы имеем то, что имеем. Я считаю, что в такой серьезной ситуации, которая есть сейчас, надо контакты людей свести к минимуму для всех – вакцинированных и невакцинированных! Только так мы сможем добиться результата».



А экс-президент Латвии, врач травматолог Валдис Затлерс считает, что латвийцы не прислушиваются к рекомендациям и начинают двигаться только тогда, когда начинает работать принцип кнута.



«Трудно найти баланс между правами вакцинированных и невакцинированных людей. Плохо, что эксперты перестали сотрудничать с правительством, потому что их не слушали. Разве какой -нибудь эпидемиолог сказал что-нибудь глупое во время пандемии? Эта та часть общества, которая видит ситуацию и принимает на себя всю тяжесть. Серьезность пандемии берут на себя врачи, а не политики».



К сожалению, правительство премьера Кришьяниса Кариньша считает иначе: для них главное не мнение врачей, правительство напрочь забыло о том, что и вакцинированные могут распространять вирус, самое важное – наказать тех, кто посмел не выполнить требования, а так же «выудить» деньги у населения, чтобы их карман не был пуст.



Я удивляюсь, а как же еще это правительство, которым практически все недовольны, еще у власти? Что ждут латвийцы и оппозиционные партии? Видимо, голодных бунтов, мора, трупов и преступлений…

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