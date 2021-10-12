Сенатор Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми

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12 октября 2021, 15:52

Фото: сайт СФ РФ

В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми. Об этом сообщила сенатор РФ - представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко.



«Для многих родителей очень остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой - как уделить время детям, обеспечить их развитие, особенно, если малыши разного возраста и разных интересов. Как работать полный день, если старшего надо отвезти в спортивную секцию, а младшего на танцы или развивающие занятия? Такие вопросы мамы решают каждый день, и не всем по карману няни. Возможность работать из дома или вести собственный бизнес с гибким графиком - это тема, которая актуальна для многих родителей, и в Москве запускаются различные механизмы, чтобы помочь таким семьям»,- рассказала Инна Святенко.



Примером такой работы, по словам сенатора, является программа «Свобода. Ответственность. Доход», которая работает в рамках акселератора специализированного центра занятости «Моя карьера».



«В октябре будет запущен уже второй поток этой программы. В ней смогут принять участие не менее 250 московских семей с детьми дошкольного возраста»,- отметила Святенко.



Она пояснила, что в ходе обучения участники будут разрабатывать и защищать свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства для старта.



«Собственный бизнес - это большой риск, но он может быть существенно снижен, если на старте начинающая предпринимательница получит поддержку: необходимые знания, навыки для продвижения своих услуг. При этом очень важно не распыляться на многочисленные курсы в сети, которые обещают гарантированный успех, а пройти обучение, где за качество знаний отвечают специалисты с подтвержденной квалификацией. И на базе центра «Моя карьера» такие возможности есть, они постоянно расширяются»,- сказала Инна Святенко.



По словам сенатора, программа «Свобода. Ответственность. Доход» включает 11 модулей и рассчитана на два месяца интенсивных занятий.



«Вместе с экспертами бизнес-идея будет доведена до полноценного бизнес-плана, где каждый этап будет заранее запланирован, проработан, слушатели программы узнают, как работать с клиентами, управлять собственным временем, а также им помогут определиться, как оформить новый бизнес, выбрать налоговый режим. На финише у слушателей программы на руках будет готовый план действий, который поможет семье получить дополнительный доход, даже если дети еще совсем маленькие, и это может быть как полная, так и частичная занятость - в зависимости от того, какой проект разработан»,- подчеркнула Святенко.



Она рассказала, что сейчас на базе столичного центра «Моя карьера» есть множество форматов поддержки, которые направлены именно на семьи с детьми.



«Например, при заключении социального контракта этой категории москвичей положена стипендия в размере 12,7 тыс. руб., которая поможет семье в период, когда один из родителей будет проходить профессиональное обучение, повышение квалификации или искать работу. Срок получения этой стипендии - шесть месяцев, и он может быть продлен, если работу найти не удалось или возникли экстренные обстоятельства»,- уточнила Инна Святенко.



По ее словам, первые годы жизни ребенка - это тяжелый период в жизни семьи, когда один из родителей обеспечивает всю семью, средств часто не хватает.



«В этот период важно понимать, что так будет не всегда, и есть возможность получить дополнительные знания, навыки, которые помогут пройти этот период легче, а, может быть, и получить новые карьерные возможности. Самое главное - не настраиваться на негатив, не считать, что все это слишком сложно и вам не по силам. Меры поддержки как раз и рассчитаны на тех, кому тяжело, и поэтому надо рассматривать все возможности, изучать варианты, обязательно найдется такой, который подойдет вашей семье»,- заключила Инна Святенко.





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