Алексей Текслер предложил создать госпрограмму модернизации инфраструктуры ЖКХ

Инициативу губернатора Челябинской области поддержали участники комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунального хозяйства. Заседание комиссии провел заместитель председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Алексей Текслер отметил необходимость разработки новой федеральной программы по строительству и реконструкции объектов водоотведения. Актуальность проблемы заключается в том, что очистные сооружения и сети канализации долгое время не обновлялись. Капитальная модернизация инфраструктуры ЖКХ требуется всем регионам России, в том числе, Челябинской области.
Строительство и реконструкция объектов водоотведения требуют серьезных финансовых вложений, при этом окупаемость занимает много времени. Единственным источником возврата денежных средств тарифные решения не могут быть, требуются дополнительные средства в виде капитальных грантов. Участники совещания поддержали инициативу главы Челябинской области.
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