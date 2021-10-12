Алексей Текслер предложил создать госпрограмму модернизации инфраструктуры ЖКХ

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12 октября 2021, 13:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Инициативу губернатора Челябинской области поддержали участники комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунального хозяйства. Заседание комиссии провел заместитель председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Алексей Текслер отметил необходимость разработки новой федеральной программы по строительству и реконструкции объектов водоотведения. Актуальность проблемы заключается в том, что очистные сооружения и сети канализации долгое время не обновлялись. Капитальная модернизация инфраструктуры ЖКХ требуется всем регионам России, в том числе, Челябинской области.

Строительство и реконструкция объектов водоотведения требуют серьезных финансовых вложений, при этом окупаемость занимает много времени. Единственным источником возврата денежных средств тарифные решения не могут быть, требуются дополнительные средства в виде капитальных грантов. Участники совещания поддержали инициативу главы Челябинской области.

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