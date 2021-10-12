Депутат МГД Бускин: Музыка в парках Москвы - это часть неповторимой, живой, новаторской атмосферы наших столичных зеленых зон

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12 октября 2021, 13:00

Фото: sobyanin.ru

Депутат Московской городской думы Игорь Бускин ожидает, что большое количество молодых музыкантов примут участие в проекте «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».



«В прошлом сезоне московские музыканты подали свыше 1,1 тыс. заявок для участия в проекте, было отобрано 47 треков-победителей. Большое количество победителей, возможность прозвучать на миллионную аудиторию и показать себя лучшим продюсерам индустрии привлечет большое количество молодых музыкантов», - считает Игорь Бускин.



Депутат добавил, что заявочная кампания проекта продлится до 25 октября. Подать заявку для участия в проекте можно на сайте Московского продюсерского центра, к анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал, треки-победители выберет экспертное жюри.



Парламентарий уточнил, что победителей объявят 22 ноября, перед стартом зимнего сезона в московских парках.



«Музыка в парках Москвы - это часть неповторимой, живой, новаторской атмосферы наших столичных зеленых зон. Наши парки привлекают множество посетителей самого разного возраста, в парки идут с самыми разными целями - на свидание или пробежку, на тихую прогулку или ведут детей побегать и поиграть. Для каждого из этих сценариев музыка является необходимым эмоциональным компонентом. Поэтому и музыканты, которые участвуют в этом проекте, могут быть самыми разными. Главное - чтобы они отражали настроение Москвы и москвичей», - отметил он.



По словам Бускина, треки победителей проекта будут играть в столичных парках зимой 2021-2022 года.



«В разное время в проектах участвовали коллективы, представляющие различные музыкальные направления: Zventa Sventana & Иван Дорн, группа «АлоэВера», Brainstorm, ARTEMIEV и Муся Тотибадзе, Mirele, группа Uma2rman. Были коллективы известные, и те, кто еще ни разу не звучал на такую широкую аудиторию. Это площадка, где все равны», - подчеркнул парламентарий.





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