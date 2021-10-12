Андрей Бочкарев: Около 36 тыс. человек начнут переселение по программе реновации в 2021 году

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12 октября 2021, 12:46

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что к переселению по программе реновации жилфонда в 2021 году в столице приступят около 36 тыс. человек.



«Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов. Таким образом, с учетом актуализации плана, объем начала переселения в 2021 году составит около 36 тыс. жителей из более чем 200 домов»,- уточнил Бочкарев.



Он отметил, что в IV квартале 2021 года по программе реновации было запланировано начало переселения 9 тыс. жителей из 59 домов в 20 стартовых новостройках. Бочкарев пояснил, что за счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 года на 2021 год, в IV квартале 2021 года появится возможность организовать переселение не 9 тыс., а 15 тыс. участников программы.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что планы по переселению в текущем году уже выполнены на 70%. Он добавил, что по итогам III квартала обеспечено начало переселения 21 тыс. жителей из 135 домов в 50 стартовых домов.



«Плановые показатели на I-III кварталы выполнены в полном объеме»,- заключил Левкин.



В ведомстве напомнили, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и для ее реализации подобраны 523 «стартовые» площадки.





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