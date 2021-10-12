Мария Киселева: Использование средств индивидуальной мобильности изменит городскую инфраструктуру

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12 октября 2021, 12:37

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Мария Киселева считает, что использование средств индивидуальной мобильности изменит городскую инфраструктуру.



«Растущая популярность средств индивидуальной мобильности меняет город - появляются новые маршруты, новые правила, медленные зоны, формируется «новая вежливость» - не гнать по тротуарам, соблюдать ограничения. Пользование как прокатным, так и собственным транспортом приобретает более цивилизованные формы», - заявила Мария Киселева.



По словам депутата, широкое распространение проката электросамокатов и велосипедов положительно скажется на городской инфраструктуре.



«В Москве уже сформировалась модель пользования арендными самокатами. Поездки в 60% случаев идут по транспортному сценарию: по данным операторов кикшеринга, которые анализируют характер поездок, это маршрут по прямой - до станции метро или другого транспортного хаба. Бывает, что на самокатах объезжают пробки. То есть самокаты закрывают важную часть спроса на перевозки на короткие расстояния, из развлечения становятся частью транспортной системы, и потребность в такой форме мобильности будет только расти», - пояснила Киселева.



По ее словам, при этом должна меняться и инфраструктура, которая необходима для пользования электротранспортом.



«Если еще несколько лет назад в новинку были вагоны метро с зарядками для мобильных телефонов, то теперь в общественном транспорте это норма. Точно такие же изменения последуют и с распространением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности», - подчеркнула депутат Мосгордумы.



Киселева также рассказала, что скоро на Московских центральных диаметрах появятся новые поезда - с вагонами без тамбуров, с широкими дверями, зарядками для гаджетов, в том числе и самокатов.



«Это станет такой же обычной функцией, как зарядка для мобильного или планшета в общественном транспорте. Первые 25 таких поездов выйдет на линии уже в следующем году, всего до 2024 года город закупит 95 новых составов», - добавила парламентарий.



Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы и общественный транспорт, и средства индивидуальной мобильности работали как единая система.



«Только таким образом можно будет сдержать темпы автомобилизации города, снизить использование бензиновых двигателей, а значит - и снизить нагрузку за городскую экологию», - заключила Мария Киселева.





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