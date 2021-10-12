Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

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12 октября 2021, 12:28

Фото: Д. Гришкин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 2014 года во время работ по возрождению исторического облика ВДНХ и комплексной научной реставрации ее памятников специалисты сделали более 20 важных находок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Возрождение ВДНХ - масштабная программа, основополагающее направление которой - реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки»,- рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



В апреле 2014 года во время работ в зале №9 в павильоне №1 «Центральный» специалисты увидели за фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу - слава!». Он считался безвозвратно утерянным около 40 лет. Площадь горельефа составляет 90 кв. м. На нем изображено более 1,5 тыс. человек. Реставрационные работы заняли примерно год.



Кроме того, в сентябре 2014 года в павильоне №1 «Центральный» на цокольном этаже обнаружили картину «Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года» на холсте 6,75 м на 11 м. В числе других находок в павильоне «Центральный» - фресковая живопись 1958 года со сценами уборки урожая.



Также в павильоне № 34 «Космос» (бывший «Механизация») весной 2017 года специалисты отреставрировали исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными. Найденные гранитные плиты во время реставрации использовали при отделке эллинга, который изначально был ангарным помещением и в 1939 году использовался для выставочных целей. Что касается элементов отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, они хорошо сохранились. Специалисты привели детали в порядок: расчистили от наслоений и отшлифовали. Также в сновании купола павильона обнаружили 26 гербов, которые долгое время были закрыты полотнами. В том числе герб СССР, 15 гербов союзных республик и 10 отраслевых эмблем. Все они были отреставрированы.



Помимо этого, еще одним украшением «Космоса» стала восстановленная люстра-звезда. Она появилась здесь в 1954 году, когда павильон реконструировали к послевоенному открытию выставки. В качестве композиционного центра люстры была использована звезда весом около тонны, украшавшая одну из башен Кремля с 1935 по 1937 год. Уникальную конструкцию восстановили по историческим проектным чертежам.



«В Музее ВДНХ, расположенном в арке главного входа, сегодня можно увидеть редкие кинокадры 1950–1980-х годов, повествующие о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства. Архивные кинопленки были обнаружены в 2017 году в павильонах №8 «Юные натуралисты», №25 «Нефтяная промышленность», №31 «Геология» и №37 «Птицеводство». В руках специалистов оказалось около 100 цветных и черно-белых кинопленок. В свое время их использовали в качестве подспорья местные гиды: после завершения экскурсии они включали гостям тематические фильмы в небольших кинозалах, которые были открыты во многих павильонах ВДНХ. До сегодняшних дней сохранились киноленты, рассказывающие о работе советских птицеводов, геологов, о производстве мягких игрушек и многом другом. Некоторые записи были оцифрованы, систематизированы и переданы в музей выставочного комплекса»,- отмечается в материале.



Как уточняется, в павильоне №31 «Геология» (бывший павильон «Лен, конопля и лубяные культуры») обнаружили около 50 образцов минералов и руд, привезенных из союзных республик. Они считались утраченными. Наиболее ценной находкой стала 80-сантиметровая друза (сростки минералов) горного хрусталя весом около 150 кг. Кроме того, на колоннах в основном зале при расчистке штукатурного слоя обнаружились остатки рулонных обоев, за которыми специалисты нашли хорошо сохранившуюся живопись в технике фрески 1958 года с изображением сцен из жизни геологов. Эта живопись была включена в предмет охраны павильона.



Также фрагменты живописи были найдены и павильоне №5 «Физика» (бывший павильон «Латвийская ССР»). На стенах центрального зала сохранились изображения листьев клевера, лент и колосьев в технике гризайль, покрытые трафаретным рисунком. Сейчас павильон находится на реставрации. Предполагается, что после завершения работ здесь откроют музей жилищно-коммунального хозяйства.



Помимо этого, в павильоне №6 «Химия» (бывший павильон «Литовская ССР») при разборе поздней кирпичной кладки фасада обнаружили два барельефа, украшавшие стену здания с 1954 по 1969 год: один изображает доярку и свинарку, другой - урожай овощей, фруктов и злаковых культур. Оба произведения сохранились.



«Похожие находки были сделаны и во время реставрации павильона №11 «Металлургия» (бывший павильон «Казахская ССР»). В 1960-х годах в связи со сменой экспозиции фасад здания закрыли стальными панелями. За этими фальшконструкциями скрылись барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана работы скульптора Хасбулата Аскар-Сарыджи. Их обнаружили в 2017 году. К счастью, барельефы сохранились достаточно хорошо. Их сохранность позволяла детально рассмотреть фигуры изображенных людей и животных. В настоящее время работы в павильоне завершены. В ближайшее время там откроется выставочно-торговый центр Республики Казахстан»,- добавляется в материале.



Так, в павильоне №62 «Охрана природы» (бывший павильон «Строительные материалы») в ходе подготовки здания и уборки пыли в потолочном витраже центрального холла нашли герб СССР. Его привели в порядок. Спустя год, изучая историю ВДНХ, специалисты выяснили, что ажурная башня, расположенная в ландшафтном парке, - это работа выдающегося авангардиста, художника и архитектора Эль Лисицкого. Башня была построена в 1939 году. Изначально конструкцию венчал шар-скафандр и силуэты двух карпов из металла, плывущих в разные стороны. В результате послевоенной реконструкции карпов заменили на осетра, а в дальнейшем и эта деталь была утрачена.



Кроме того, в 2019 году во время подготовки к реставрации павильона №30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры»), исследуя потолки здания в третьем зале, мастера увидели тонкий растительный орнамент под слоями краски. После расчистки поверхности реставраторы приступили к укреплению основания живописи, чтобы избавиться от трещин и восстановить утраченные фрагменты.



«Другая неожиданная находка была сделана в ходе реставрации павильона №8 «Юные натуралисты». Когда специалисты приступили к работам, на здании отсутствовала вывеска, украшавшая главный вход в 1950-е годы. Ее считали утраченной. В итоге выяснилось, что историческая вывеска «Юные натуралисты» была закрыта более поздней - «Юные натуралисты и техники» образца 1959 года, а поверх всей этой конструкции в 1990-е установили панель. Привести в порядок (расчистить от загрязнений и укрепить буквы) было решено обе найденные вывески. Первоначальное название можно будет снова увидеть над входом в павильон, когда завершится его реставрация. Вторая вывеска пока находится внутри здания, позже решится вопрос о ее экспонировании»,- поясняется в материале.



Отмечается, что в сентябре 2020 года при подготовке к реставрации павильона №64 «Оптика» (бывший Ленинграда и Северо-Запада) специалисты обнаружили за фальшстеной горельеф «Праздничный Ленинград». Он находится в хорошем состоянии. Скульптурная композиция расположена в торце круглого зала Ленинградской области. На ней изображено праздничное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала. Работа принадлежит группе известных скульпторов: Григорию Косову, Василию Стамову, Александру Овсянникову и Алексею Тимченко. Разработан проект реставрации павильона № 64«Оптика» и начинаются реставрационные работы.



Также в апреле 2021 года три декоративные надписи, которые, как считалось, не сохранились до наших дней, были обнаружены в павильоне №2 «Народное образование» (бывший Северного Кавказа), где сегодня продолжается реставрация. Две из найденных надписей представляют собой выдержки из постановления Пленума ЦК КПСС на тему сельского хозяйства. Покрытые позолотой, они украшали стены бокового и центрального залов павильона с 1954 по 1959 год. Надписи обнаружили под слоями краски и штукатурки. Специалисты уже расчистили находки от поздних наслоений. Теперь предстоит отреставрировать буквы. За основу будут взяты архивные документы и фотографии.





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