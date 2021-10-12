Продовольственная опасность по-волгоградски

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12 октября 2021, 12:42

За картошкой очередей не было ни в Царицыне, ни в Сталинграде, а вот в Волгограде случились

В Волгоградской области зафиксирован значительный скачок цен на основные продукты питания. Это подтвердил даже Волгоградстат. Ощутимо поднялась стоимость овощей, несмотря на то, что в сентябре в регионе свой новый урожай. За картошкой, чуть дешевле рыночной и супермаркетовской цены, даже выстраивались очереди. О высоких ценах на продукты при низких зарплатах в регионе – волгоградский фермер Андрей ПРОШАКОВ.

«Последняя очередь за хлебом в Сталинграде была в 1940 году. Последние месяцы правления Хрущёва отмечены очередями за мукой. В конце семидесятых - начале восьмидесятых прошлого века в Волгограде, опять же, в эпоху СССР, случались очереди за молоком, мясом, колбасой, растворимым кофе. Когда давились за водкой, тоже было понятно.

За картошкой очередей не было ни в Царицыне, ни в Сталинграде, а вот в Волгограде на прошлой неделе случились. Показывают и описывают большое скопление народу, двухчасовое стояние счастливых людей за дешёвым картофелем.

А если серьёзно, то это очень печальное зрелище. Настолько позорное для всего руководства области, которое позиционирует себя много лет подряд, как всероссийских огородников и аграрных лидеров, что все те, кто отвечает за продовольственную вменяемость после таких очередей за вторым хлебом должны, как минимум, уйти в отставку.

Совершенно понятно, что хотя рост цен на продукты питания и затронул всю страну, в наибольшей степени он будет происходить в таких регионах как наш, где нет современной деверсификационной экономики и перспектив развития мелкого сельхозпроизводителя.

Рост цен сдерживается только низкой платёжеспособностью населения. Рост реальных зарплат стремится к нулю (2,2% в июле против 4,9 июне), а реальные пенсии сокращаются восьмой месяц подряд.

Показатель годовой инфляции в стране на 4 октября достиг 7,48%, стал рекордным с февраля 2016 года. Почти полностью новый виток ускорения инфляции обязан продовольственным товарам.

Скорость роста цен на продукты бьёт рекорды: 9,21% по итогам сентября и 9,51% -на 4 октября. Мясо кур подорожало на 1,59% за неделю и 26% к году. Свинина - на 0,72% и 13,5% соответственно. Говядина - на 0,56% и 13,1%. Яйцо - на 4,43% и 23%.

Почти в два раза в сравнении с предыдущей неделей ускорился рост цен на хлеб, муку и гречку: они стоят на 7,9%,9,5% и 17,3% дороже, чем год назад.

Не отстают и огурцы, помидоры и картофель, прибавившие 6,3% и 12%, и 4,4% за неделю. За год - 23,6%, 31,3% и 59,14% соответственно, вдогонку за капустой с её почти 80% подорожанием.

Но вернёмся к волгоградским очередям за более - менее недорогой картошкой. Не секрет, что из-за неплатёжеспособности населения растительные жиры и пальмовое масло вытесняют из рациона волгоградцев животные жиры и молочные продукты. Увеличение потребления сахара заменяет фрукты, мёд, качественные кондитерские изделия. Гречку, фасоль, рис, горох заменяют серенькие макароны. Высококачественное мясо и рыбу - продукция птицефабрик. Хлебобулочные изделия - дешёвые сорта хлеба. Практически только картофель в рационе россиянина способен заменить все эти и другие продукты, и волгоградцы это понимают. Отсюда и такие очереди, сопоставимые по значимости только с недавними очередями голосования за ЕР.

И в завершение, исключительно для справки. Картофель с поля стоил в прошлом году 15 рублей за килограмм, рабочему, собравшему мешок в 50 кг, платили за это 60-70 рублей. Вчера килограмм стоил 35 рублей и сборщику за мешок платили те же 60-70 рублей. Сегодня уже отпускают по 40 рублей и продолжают платить за сборку 60-70 рублей».

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