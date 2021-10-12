Миграционные потоки в Россию постепенно феминизируются

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12 октября 2021, 11:26

Аналитики отмечают изменение характера миграционных потоков в Россию. Вместе с мужчинами на заработки стали чаще приезжать женщины. Это не только жёны рабочих, но также вдовы и разведённые, которые ищут заработка и возможности изменения личной жизни.



Увеличение женских мигрантских потоков показывает, что многие иностранки хотят остаться в России для постоянного проживания. До 50% всех мигрантов из Киргизстана, направляющихся в Россию, составляют женщины. Из Таджикистана и Туркменистана едут порядка 10% представительниц прекрасного пола.



В России они без проблем находят работу нянями, гувернантками. Реже вступают в конфликты с работодателями и сотрудниками правоохранительных органов. Ментальность жителей Центральной Азии отличается тем, что женщины традиционно находились дома, а мужья ехали на заработки. В Россию приезжают не только женщины с рабочими специальностями, но и образованные дамы.



Если мигранты создают союз или приезжают на заработки вместе с женой, это положительно сказывается на российской экономике. Они оставляют доходы внутри страны, а не отправляют их на родину. К тому же азиаты практически не употребляют алкоголь, пассивны в социально-политическом плане. Правда, у россиян мигранты очень часто вызывают раздражение. И такая тенденция продлится ещё не один год.





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