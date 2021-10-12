Неделя Волгоградской области в цифрах

Аргументы Недели → Общество 13+

12 октября 2021, 11:36

Фото сеть Интернет

165 млн 555 тыс. рублей. За такую сумму с торгов ушёл «Царицынский пассаж» - бывший объект находящегося в розыске и объявленного банкротом волгоградского бизнесмена и экс-депутата Олега Михеева. Торговое 5-ти этажное здание с пристройками общей площадью 10152,8 кв. м, расположенное по адресу улица Коммунистическая, 24, теперь принадлежит предпринимателю из Санкт-Петербурга Снежане Владимировне Тюриной. Купить «Царицынский пассаж» ей удалось с хорошим дисконтом. На старте торгов заявленная цена объекта была 406 миллионов 78 тысяч 459 рублей.

19 млн рублей – начальная цена лота по продаже одного из цехов бывшего судостроительного завода в Красноармейском районе Волгограда. Сам завод проходит сейчас процедуру банкротства. Здание площадью более пяти тысяч квадратных метров расположено на улице Арсеньева. Право собственности на объект зарегистрировано в 2007 году, собственник - Российская Федерация. Оговорено, что продажа может состояться и за 9,6 миллионов рублей – такова минимальная сумма аукциона за этот лот.

47 пластиковых бочек, наполненных сетями с ячейками в 32-35 миллиметров, обнаружены в Котельниковском районе Волгоградской области в ходе рыбоохранного рейда. Незаконный браконьерский стан выявили госинспекторы совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области, обследовав территорию в районе Цимлянского водохранилища. На плавсредства, находящиеся на браконьерском стане, наложен арест. Бочки с рыболовецкими сетями изъяты и опечатаны. По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 376 незаконных сетных орудий лова стоимостью более 2 миллионов рублей.

2,5 млн рублей призовых получит чемпион XVI Паралимпийских игр 2020 года в Токио Андрей Гладков, представлявший Волгоградскую область. Наталия Буткова – серебряный призер Паралимпиады-2020 – 1,5 млн рублей. Гладков выиграл золотую медаль в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров в соревнованиях по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Буткова стала вице-чемпионкой в этих же соревнованиях на спринтерской дистанции 50 метров брассом. Ирине Ахмеровой и Николаю Бирюкову – тренерам паралимпийцев так же из бюджета комитета физической культуры и спорта региона выплатят по 1,5 млн рублей. Постановлением администрации Волгоградской области паралимпийцам и их наставникам также назначена ежемесячная пожизненная стипендия – 30 тысяч за «золото» и 20 тысяч за «серебро». Кроме денежных наград Андрею Гладкову вручен орден Дружбы, Наталии Бутковой – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

68,8 млн рублей - начальная цена работ в рамках первого этапа благоустройства «Комсомольского сада» в Волгограде. Согласно технической документации, работы в парке должны начаться с 1 апреля 2022 года. Запланирована реконструкция и замена всех инженерных сетей, обустройство автоматического полива, новой системы освещения. Также поставщик проведет озеленение и поставит в сад малые архитектурные формы: полигональные фигуры волка, медведя, лисы и птицы, выполненные из нержавеющей стали и стеклопластика. Хотелось бы надеяться, что «Комсомольский сад» при этом не станет аналогом сквера «Сказка» в Ворошиловском районе. Обещают, что все ранее установленные в парке памятники будут приведены в порядок и останутся на прежних местах, при этом их планируется интегрировать в современную парковую инфраструктуру.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости